H Κατερίνα Μπάιντλ πρώτα απέκλεισε την Αμαρίσα Τοθ στο 250άρι τουρνουά της Βουδαπέστης και έπειτα έστειλε το μήνυμά της στη Σουάι Ζανγκ.

Η Κατερίνα Μπάιντλ ήταν σαν να έπαιζε και για τη Σουάι Ζανγκ. Η Ουκρανή, Νο.100, νίκησε με άνεση την Αμαρίσα Τοθ με 6-3, 6-1 για την πρόκριση στα προημιτελικά στο 250άρι τουρνουά της Βουδαπέστης.

Η Τοθ έγινε το πρόσωπο των τελευταίων ημερών με τη συμπεριφορά της στον αγώνα με την Κινέζα, Σουάι Ζανγκ και δέχθηκε σκληρή κριτική για τη στάση της.

Kateryna Baindl spoke about Shuai Zhang after beating Kiara Toth:



“I just want to say I hope they can stay fair & that Shuai Zhang feels better & hopefully we’ll see her back soon. She’s an unbelievable player, very respectful, & a great person. There’s a lot to learn from her." pic.twitter.com/gMkJh4Iik8