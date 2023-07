H Σουάι Ζανγκ δεν πίστευε την αδικία που έγινε σε βάρος της σε έναν κρίσιμο πόντο στον αγώνα με την Τοθ, με αποτέλεσμα να πάθει κρίση πανικού και να αποχωρήσει.

Η Κινέζα τενίστρια γνώρισε κατάφωρη αδικία στην Βουδαπέστη όταν σε ένα χτύπημά της στο παιχνίδι με την Αμαρίσα Τοθ, το μπαλάκι βρήκε ξεκάθαρα την γραμμή.

Η διαιτητής κατέβηκε να δει το σημάδι κι όμως μπροστά στα έκπληκτα μάτια της Ζανγκ (αλλά και όσων έβλεπαν τον αγώνα πλην των Ούγγρων φιλάθλων στο γήπεδο που υποστήριζαν τη δική τους τενίστρια) έμειναν με ανοιχτό το στόμα.

All efforts on practice was wrong , because when you wanted hitting closer to the line , even touched the line still OUT …..



I love you guys and all girls who supporting me and standing my side pic.twitter.com/ZZt28KdbRE July 18, 2023

Η κάμερα στη ζωντανή μετάδοση, εστίασε πάνω στο σημάδι που ήταν ξεκάθαρα μέσα, ενώ και σε αργή κίνηση φαίνεται στο ριπλέι ότι έχει βρει γραμμή και αρκετά μάλιστα.

I went to check the controversial point between Shuai Zhang and Kiara Toth and I really don't have words for how bad the umpire was for this mark. @WTA it's really time you do something and investigate these, they can't make such big mistakes at this level. This is pure robbery pic.twitter.com/2jr6MY3tDU — LorenaPopa (@popalorena) July 18, 2023

Η Ζανγκ τρελάθηκε, ζήτησε την supervisor, αλλά η διαιτητής επέμενε στην απόφασή της και αγνόησε εκ νέου την τενίστρια! Ο supervisor δεν εμφανίστηκε, η Ζανγκ άκουσε την ίδια ώρα το κοινό να την γιουχάρει και έπαθε κρίση πανικού!

Εκατσε απαρηγόρητη στον πάγκο και αποφάσισε να εγκαταλείψει τον αγώνα κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η αντίπαλός της με μία προκλητική κίνηση λίγο πριν, πήγε και έσβησε το σημάδι με το πόδι της, ενώ η Ζανγκ ζητούσε να εμφανιστεί ο supervisor, για να εξαγριωθεί ακόμη περισσότερο.

erasing the ball mark and celebrating when your opponent retires from the match is a new low for sportsmanship in tennispic.twitter.com/lU3ORaGL7T — Ryan (@Some1NamedRyan) July 18, 2023

Η αντίπαλός της ήταν τόσο προκλητική που μετά την εγκατάλειψη λόγω κρίσης πανικού, η Ζανγκ πήγε της έδωσε το χέρι (όπως και στην διαιτητή δείχνοντας πως είναι υπεράνω) και αυτή πανηγύριζε σφίγγοντας τις γροθιές της σαν να κέρδισε το ματς στα ίσια!

Shocking scenes in Budapest:



Facing a local player, Zhang Shuai got robbed in a mark at 5-5, complained about the situation, was ignored and then booed. Retired minutes later with a panick attack — she admitted some mental health concerns recently. pic.twitter.com/JksMUzOHsI — José Morgado (@josemorgado) July 18, 2023

Ολο το σκηνικό έχει εξαγριώσει ακόμη και τις τενίστριες, με την Αϊλα Τομλγιάνοβιτς και την Ντάρια Σάβιλ μεταξύ άλλων, να παίρνουν το μέρος της Ζανγκ δημόσια.

Absolutely disgusting behavior.

Shuai is a better person than a lot of us for shaking the ref and that girls hand.

But then again it’s Shuai we are talking about , ofc she did. https://t.co/GVcQ1NoPKe — Ajla Tomljanovic (@Ajlatom) July 18, 2023

Το περιστατικό είναι κάτι παραπάνω από σοβαρό, τόσο για την συμπεριφορά της Τοθ, όσο και για την απόφαση της διαιτητή που ήταν επιεικώς απαράδεκτη.