H Mαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην καριέρα της την Αλεκσάντρα Σάσνοβιτς από τη Λευκορωσία, ο αγώνας θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης και θα κρίνει μια θέση στα προημιτελικά στο τουρνουά του Βερολίνου.

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε ρεβάνς από την Αλίζ Κορνέ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» στο 500άρι τουρνουά στο Βερολίνο.

Τώρα η 28χρονη Ελληνίδα παίκτρια θα ανιμετωπίσει τη Λευκορωσίδα, Αλεκσάντρα Σάσνοβιτς για μια θέση στα προημιτελικά. Ο αγώνας ορίστηκε να γίνει το απόγευμα της Πέμπτης (22/6), θα αρχίσει στις 18:00 ώρα Ελλάδας και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα της ημέρας στο κεντρικό γήπεδο «Στέφι Γκραφ».

Turning things around in Berlin @mariasakkari takes the win this time against Cornet, 6-4, 6-2.#bett1open pic.twitter.com/Oi0N7MpYgu