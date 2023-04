Η ανεκπλήρωτη επιθυμία της Σαμπαλένκα για την Porsche και η κίνηση να τη «σπάσει» (vid)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα για τρίτη διαδοχική χρονιά έφυγε χωρίς την Porsche από τη Στουτγάρδη και με απίθανο χιούμορ το αντιμετώπισε με ξεχωριστό τρόπο.

H Αρίνα Σαμπαλένκα είχε τρελά κέφια στη Στουτγάρδη. Η παίκτρια για τη Λευκορωσία έπαιξε για 3η διαδοχική χρονιά έπαιξε στον τελικό του τουρνουά της Στουτγάρδης, αλλά και πάλι δεν τα κατάφερε.

Η Άσλεϊ Μπάρτι το 2021 και η Ίγκα Σβιόντεκ πέρυσι και τώρα στέρησαν από τη Σαμπαλένκα τον τίτλο και το έπαθλο μιας πολυτελούς Porsche στη νικήτρια του τουρνουά.

Η 24χρονη και Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης δεν άντεξε με την κακοτυχία της και στην ομιλία της κατά την απονομή των βραβείων, χάρισε μια επική ατάκα.

Απευθυνόμενη προς τους διοργανωτές αναρωτήθηκε: «Μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία, αν είμαι ξανά σε τελικό, μπορείτε να έχετε ένα έξτρα αυτοκίνητο;».

Aryna Sabalenka after losing Stuttgart Final to Iga Swiatek:



"Can we make a deal if I make another final, I just get an extra car?" pic.twitter.com/VSIl33vXDB