Κυρίαρχη Σβιόντεκ πήρε την… Porsche στη Στουτγάρδη

Η Ιγκα ήταν απόλυτη κυρίαρχος στον τελικό της Στουτγάρδης απέναντι στην Σαμπαλένκα, επικρατώντας με 2-0 σετ, για να υπερασπιστεί τον τίτλο της και να πάρει... δεύτερο αυτοκίνητο.

Η συλλογή τίτλων συνεχίζεται για την Ιγκα Σβιόντεκ.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε την Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-0 σετ (6-3, 6-4) και κατέκτησε τον δεύτερο φετινό της τίτλο και 13ο συνολικά στην καριέρα της (έχει ρεκόρ 13-3 σε τελικούς).

Η Σβιόντεκ διαχειρίστηκε άψογα τα service game της, κερδίζοντας το 77% στο πρώτο σερβίς και το 57% στο δεύτερο, ενώ βρέθηκε αντιμέτωπη μόνο με ένα break point σε όλο το ματς, το οποίο και έσωσε.

Finish line in sight @iga_swiatek closes out a high-level set against Sabalenka, 6-3!#PorscheTennis pic.twitter.com/i6iYOhhRDK