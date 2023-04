Η Ονς Ζαμπέρ νικώντας την Μπελίντα Μπέντσιτς με 7-6(6), 6-4 κατέκτησε τον τίτλο στοι 500άρι τουρνουά στο Τσάρλεστον των ΗΠΑ.

Η Ονς Ζαμπέρ επέστρεψε στη δράση μετά τη χειρουργική επέμβαση, αλλά και στους τίτλους. Η 28χρονη Τυνήσια νίκησε την Ελβετίδα, Μπελίντα Μπέντσιτς με 7-6(6), 6-4 και κατέκτησε τον τίτλο στοι 500άρι τουρνουά στο Τσάρλεστον των ΗΠΑ.

Title Number ! @Ons_Jabeur goes one step further from last year, winning her 4th career title and 2nd on clay #CharlestonOpen pic.twitter.com/VcqBM8SktX

Η Ζαμπέρ έφθασε στον 1ο τίτλο της μέσα στο 2013, στον 4ο στην καριέρα της και δεύτερος στο χώμα, βρέθηκε να χάνει 5-3 στο 1ο σετ όμως ανέτρεψε το σκορ και το κατέκτησε στο τάι μπρέικ. Στο 2ο σετ προηγήθηκε με 4-1, η Μπέντσιτς μείωσε σε 5-4, όμως η Ζαμπέρ στη 2η ευκαιρία που βρήκε τελείωσε το σετ με 6-4.

Not sure it’s possible to break more emphatically and with that much flair @Ons_Jabeur #CharlestonOpen pic.twitter.com/5VcXSEoC43