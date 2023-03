H Ίγκα Σβιόντεκ δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τον τίτλο της στο Μαϊάμι Όπεν, εξ αιτίας προβλήματος τραυματοισμού στα πλευρά.

Η Ίγκα Σβιόντεκ απέσυρε τη συμμετοχή της από το Μαϊάμι Όπεν εξ αιτίας τραυματισμού στα πλευρά.

Σε ανακοίνωσή της στα social media, η κάτοχος του τίτλου ανέφερε τα εξής: «Κατά τη διάρκεια του τουρνουά στην Ντόχα και μετά πάλευα με μια ισχυρή μόλυνση.

Μου επετράπη να παίξω, αλλά ένα ισχυρό επεισόδιο σκληρού βήχα οδήγησε σε τραυματισμό στα πλευρά. Προσπαθούσαμε να το χειριστούμε και να συνεχίσουμε να παίζουμε όσο ήταν ασφαλές για μένα. Αναλύαμε τα δεδομένα τις τελευταίες ημέρες και ο γιατρός μου ετοίμασε τη διάγνωση. Δυστυχώς, αισθάνομαι ακόμα μεγάλη ενόχληση και πόνο και δεν μπορώ να αγωνιστώ».

