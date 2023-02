Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε την Ισπανίδα, Νούρια Παρίθας Ντίαθ με 6-1, 7-6(6) και προκρίθηκε στη φάση των «16», στο 250άρι τουρνουά στο Λινζ της Αυστρίας.

Η Μαρία Σάκκαρη συνδύασε με νίκη την επιστροφή στη δράση μετά το Australian Open, νικώντας την Ισπανίδα, Νούρια Παρίθας Ντίαθ με 6-1, 7-6(6) για τη φάση των «32» στο 250άρι τουρνουά στο Λινζ της Αυστρίας.



Η Σάκκαρη, Νο.1 στο ταμπλό, δυσκολεύτηκε μόνο στο 2ο σετ απέναντι στην Παρίθας Ντίαθ, Νο.79 στον κόσμο, όμως στο tie break είχε την ψυχραιμία και την ποιότητα να τελειώσει την πρόκριση.

Job done



Top seed @mariasakkari holds off Parrizas Diaz 6-1, 7-6(6) in her Linz debut.@WTALinz | #WTALinz pic.twitter.com/GSAwLiow76