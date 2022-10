Η Μαρία Σάκκαρη δεν είχε φρεσκάδα μετά την ταλαιπωρία του ημιτελικού και έχασε στον τελικό της Γουαδαλαχάρα με συνοπτικές διαδικασίες από την Τζέσικα Πεγκούλα.

Η Μαρία Σάκκαρη είχε να διαχειριστεί την κούραση στον τελικό της Γουαδαλαχάρα και τελικά φάνηλε πως αυτό ήταν αδύνατον απέναντι στην Τζέσικα Πεγκούλα.

Η Αμερικανίδα επικράτησε εύκολα με 2-0 σετ (6-2, 6-3 σε 1 ώρα και 10 λεπτά) και πήρε τον δεύτερο τίτλο καριέρας, απέναντι σε μία Σάκκαρη που 4 ώρες πριν ολοκλήρωσε τον ημιτελικό μετά από αρκετή ταλαιπωρία ωρών χθες (λόγω κακοκαιρίας, ο ημιτελικός αναβλήθηκε πριν τα μεσάνυχτα και 12 ώρες μετά επέστρεψε να συνεχίσει το ματς) λόγω κακοκαιρίας.

JPEG keeps her focus and captures the 2022 @WTAGuadalajara title!@JLPegula | #GDLOPENAKRON pic.twitter.com/Ot8KgrU53z