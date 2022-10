Η Μαρία Σάκκαρη έκανε πολλά λάθη στον τελικό με την Σερίφ και τα πλήρωσε, χάνοντας τον τίτλο στην Πάρμα (0-2 σετ).

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε ούτε τώρα να πάρει τίτλο.

Η Ελληνίδα τενίστρια είχε μεγάλη ευκαιρία απέναντι στο Νο74 του κόσμου, την Αιγύπτια Μάγιαρ Σερίφ, όμως τα τραγικά ποσοστά της στο πρώτο σερβίς (58%) και τα πάρα πολλά αβίαστα λάθη, σκόρπισαν όλες τις ευκαιρίες που είχε στο παιχνίδι, το οποίο έχασε με 2-0 σετ (7-6, 6-3) έπειτα από 1 ώρα και 36 λεπτά.

Η Μαρία προηγήθηκε με 2-0 και στα δύο σετ, όμως έκανε το ένα λάθος πίσω από το άλλο και στα game που σέρβιρε, έδινε break point στην αντίπαλό της, συνήθως με διπλά λάθη! Αυτά τα λάθη της τα εκμεταλλεύτηκε η Αιγύπτια που αφού έμεινε ζωντανή στο πρώτο σετ, το πήρε αποφεύγωντας το tie break και στο δεύτερο από 0-2 πίσω στο σκορ, πήρε προβάδισμα και έφτασε στον πρώτο τιτλο καριέρας.

Για την Σάκκαρη ήταν ο πέμπτος χαμένος τελικός στην καριέρα της (1-5) και ο τρίτος φέτος μετά την Αγία Πετρούπολη (Κονταβέιτ) και Ιντιαν Γουέλς (Σβιόντεκ). Πάντως πήρε προβάδισμα για το 8ο εισιτήριο του WTA Finals, αλλά έχασε την ευκαιρία να ανέβει και στο Νο6, πράγμα που θα πετύχαινε αν έπαιρνε τον τίτλο.

Πλέον, πάει στην Οστράβα σε ένα πολύ κρίσιμο τουρνουά για το race του WTA Finals όπου πρέπει να έχει μία καλή πορεία.

Η Μαρία ξεκίνησε ιδανικά το ματς κάνοντας break με έναν winner στο τέλος και ορισμένα λάθη της αντιπάλου της.

Παρά το ότι ξεκίνησε με διπλό λάθος και δεν έβρισκε πρώτο σερβίς, η Σάκκαρη έκανε εύκολα το 2-0 και πλησίασε σε ένα ακόμη break, όμως η Σερίφ μείωσε σε 2-1 από αβίαστο λάθος της Ελληνίδας τενίστριας.

