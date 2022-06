Η (Ρωσίδα) Κασάτκινα προσφέρει πρώτες βοήθειες στην (Ουκρανή) Καλίνινα (vid)

Η Ντάρια Κασάτκινα έσπευσε να βοηθήσει την τραυματία Ανχελίνα Καλίνινα στον μεταξύ τους αγώνα και καταχειροκροτήθηκε.

Η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων τενιστών με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει προκαλέσει διχογνωμία στον χώρο του τένις. Οι Ουκρανοί τενίστες έχουν ζητήσει την αποβολή των Ρώσων τενιστών, κάτι στο οποίο WTA και ATP είναι αντίθετοι.

Σήμερα όμως (13/6), υπήρξε μία πολύ όμορφη στιγμή μεταξύ μιας Ουκρανής και μίας Ρωσίδας τενίστριας, που έτυχε να βρεθούν αντιμέτωπες στο τουρνουά του Βερολίνου.

Η Ανχελίνα Καλίνινα, στην διάρκεια του αγώνα της με την Ρωσίδα Ντάρια Κασάτκινα, τραυματίστηκε στο πόδι με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Εδειχνε μάλιστα να πονάει αρκετά, με την Κασάτκινα να κάνει την κίνηση και να πηγαίνει προς το μέρος της. Προτού το κάνει αυτό, πήγε στον πάγκο της και πήγε πάγο τον οποίο είχε μαζί της, για να το βάλει στο πόδι της αντιπάλου της, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες, σε μία κίνηση που καταχειροκροτήθηκε.

Lending a helping hand @DKasatkina quick to respond after Kalinina goes over on her ankle #bett1open pic.twitter.com/dU68qGEN1W

H Καλίνινα συνέχισε τον αγώνα, ωστόσο ηττήθηκε τελικά με 2-1 σετ (5-7, 6-3, 6-1).

A successful start to the grass-court season!



Daria Kasatkina moves into the second round of the Bett1 Open with a 5-7, 6-3, 6-1 win over Anhelina Kalinina.



@WTA TV] pic.twitter.com/lYFu36IEfP