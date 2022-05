Εκνευρισμένη έφυγε από το γήπεδο η Γκαρμπίν Μουγκουρούθα μετά τον αποκλεισμό της από την… προκλητική Ιουλία Πουντίτσεβα

Η Ιουλία Πουντίτσεβα έκανε την έκπληξη στη Ρώμη και απέκλεισε την Γκαρμπίν Μουγκουρούθα, ωστόσο η δεύτερη ήταν δικαιολογημένα έξαλλη με την αντίπαλό της.

Στην διάρκεια του δεύτερου σετ, η τενίστρια από το Καζακστάν, σε μία εύκολη μπάλα σημάδεψε πάνω στο σώμα της αντιπάλου της. Η Μουγκουρούθα τα έβαλε μαζί της και την… προειδοποίησε, με την Πουντίτσεβα να κάνει μία κίνηση για να της δείξει ότι… υπερβάλει.

Στο τέλος του αγώνα η νικήτρια (πήρε το ματς με 3-6, 7-6, 6-1) έγινε ακόμη πιο προκλητική γελώντας και… σκουπίζοντας τους ώμους της για να δείξει ότι «καθάρισε» την αντίπαλό της.

Η Μουγκουρούθα έκανε μία ψυχρή χειραψία και έφυγε αμέσως.

Yulia Putintseva comes back from 3-6, 3-5 (and 4-5, 0-30) to beat Garbiñe Muguruza 3-6, 7-6(4), 6-1 and reach the last 16 in Rome vs. Jabeur.



The celebration & handshake: pic.twitter.com/vdYNQy0rqq