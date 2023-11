Η Μαρία Σάκκαρη ολοκλήρωσε την φετινή σεζόν

Η σεζόν ολοκληρώθηκε για την Μαρία Σάκκαρη με ένα παιχνίδι... αγγαρεία κόντρα στην Τζέσικα Πεγκούλα.

Σε ένα ματς που έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες (θυελλώδεις άνεμοι στο τέλος του πρώτου σετ και ψιλόβροχο), η Αμερικανίδα έκανε το 3 στα 3 στην φάση των ομίλων του WTA Finals, επικρατώντας με (6-3, 6-2) και περιμένει να μάθει αύριο την αντίπαλό της στα ημιτελικά.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη έκανε αρκετά λάθη και έχασε δικαιολογημένα με 6-3, αφού μόνο μία φορά κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της. Στο δεύτερο τα πράγμαα έγιναν χειρότερα, καθώς βρέθηκε πίσω με 4-0, για να χάσει τελικά το σετ με 6-2 και να ολοκληρωθεί η σεζόν με έναν τίτλο (Γουαδαλαχάρα) και ρεκόρ 38-23.

Πολλά λάθη η Σάκκαρη και 1-0 εύκολα η Πεγκούλα

Με break για την Πεγκούλα άρχισε το ματς. Η Μαρία είχε δύο ευκαιρίες να το τελειώσει, αλλά έκανε ορισμένα λάθη κι έδωσε break point στην Αμερικανίδα, η οποία πήρε το πόντο από ένα χαμένο φόρχαντ της Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια απάντησε αμέσως με love game στο σερβίς της αντιπάλου της, όμως και πάλι η Αμερικανίδα έσπασε το σερβίς της εύκολα και πήρε ξανά προβάδισμα με break.

Το προβάδισμα αυτό αυξήθηκε καθώς η Σάκκαρη δεν είχε καθόλου ρυθμό στο σερβίς της και μάλιστα από ένα διπλό της λάθος ήρθε το 4-1 για την Αμερικανίδα.

Η Πεγκούλα κράτησε άνετα το σερβίς της, με την Σάκκαρη να βγάζει ένα καλό game και να μειώνει σε 5-2 και αμέσως μετά να κάνει break για να μείνει στο σετ. Ωστόσο η Πεγκούλα έφτασε σε τριπλό set point στο σερβίς της Μαρίας και στην τρίτη προσπάθεια το έκλεισε στο 6-3.

Τελείωσε το... μαρτύριο (και η σεζόν) για την Σάκκαρη

Το πρώτο game στο δεύτερο σετ ολοκληρώθηκε με 10λεπτη διακοπή εξαιτίας θυελλωδών ανέμων, αλλά και του ψιλόβροχου που έκανε την εμφάνισή του.

Η Πεγκούλα κράτησε το σερβίς της και ακολούθησε ένα break, με το σκορ στο changeover να είναι στο 3-0.

Σε ένα μαραθώνιο game, η Σάκκαρη δεν μπορούσε να το κλείσει και τελικά δέχτηκε ξανά break αφού εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, έκανε δύο συνεχόμενα διπλά λάθη στο σερβίς!

Παρ’ όλα αυτά, κι ενώ θα πίστευε κανείς πως σε αυτό το σημείο θα… παραδώσει πνεύμα και θα αρχίσει να σκέφτεται τις διακοπές της, έκανε το break και μείωσε σε 4-1.

Ακολούθησε ένα καλό service game για την Σάκκαρη, ενώ στο σερβίς της αντιπάλου της, πέταξε ευκαιρία να πάει στο 40-40 και να διεκδικήσει το break που θα άλλαζε τη ροή του αγώνα, με ένα αβίαστο λάθος σε άδεια πλευρά.

Η Πεγκούλα εκμεταλλεύτηκε το λάθος αυτό κι έκανε το 5-2 και με break τελείωσε το παιχνίδι.