Η WTA απάντησε στη δυσαρέσκεια της Σαμπαλένκα για την ποιότητα του κεντρικού γηπέδου στο Κανκούν.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ήταν η παίκτρια που από την πρώτη στιγμή εξέφρασε τον προβληματισμό της για την οργάνωση των WΤΑ Finals στο Κανκούν του Μεξικού.

Η Λευκορωσίδα εστίασε τα παράπονά της για το γεγονός ότι τα έργα στο κεντρικό κορτ, το Estadio Paradisus, ολοκληρώθηκαν την τελευταία στιγμή και οι οκτώ παίκτριες δεν είχαν τον απαιτούμενο χρόνο να προπονηθούν σε αυτό, αλλά και για την ποιότητα του κορτ.

Μετά τη νίκη της επί της Μαρία Σάκκαρη, η Σαμπαλένκα με ανάρτησή της στο instagram αναφέρθηκε στην ποιότητα του κορτ, βάλλοντας κατά τις WΤΑ.

«Είμαι απογοητευμένη με την WTA και την εμπειρία μέχρι στιγμής στους τελικούς του WTA. Ως παίκτρια αισθάνομαι ασέβεια από την WTA. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς το κάνουμε. Αυτό δεν είναι το επίπεδο της διοργάνωσης περιμένουμε για τους τελικούς.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν αισθάνομαι ασφαλής να κινούμαι σε αυτό το γήπεδο, πολλές φορές η αναπήδηση δεν είναι καθόλου σταθερή και δεν μπορέσαμε να προπονηθούμε σε αυτό το γήπεδο παρά μόλις μια ημέρα για πρώτη φορά.

Θέλω οπωσδήποτε να δείξω την εκτίμησή μου για τους τοπικούς διοργανωτές του τουρνουά, όλους όσους έχτισαν το γήπεδο την τελευταία στιγμή και όλους όσους εργάζονται εδώ στην εκδήλωση.

Ξέρω ότι δεν φταίνε αυτοί και θέλω να ξέρουν, όπως και όλοι οι Μεξικανοί οπαδοί, ότι τους αγαπώ και τους εκτιμώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στο Μεξικό, απλά είμαι αναστατωμένη με την WTA από αυτή την κατάσταση» έγραψε η Σαμπαλένκα.

Aryna Sabalenka says the court at WTA Finals is another level of disrespect from the WTA:



“Honestly, it’s another level of disrespect from the WTA for the players. Sometimes, I don’t even feel safe to move on this court. That’s not the level I expect from the WTA Finals. Thank… pic.twitter.com/Ca1IKJAzkw