WTA Finals: Κατασκευάζουν γήπεδο σε λίγες εβδομάδες μέσα σε γκολφ

Οι Μεξικανοί τρέχουν να δημιουργήσουν ένα γήπεδο για το τελικό τουρνουά της σεζόν, μέσα σε εγκαταστάσεις γηπέδου γκολφ.

Δίπλα στη θάλασσα και σε 5αστερα ξενοδοχεία, καθώς και εντός ενός γηπέδου γκολφ, κατασκευάζεται το -προσωρινό- γήπεδο τένις όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του WTA Finals.

Σήμερα οριστικοποιήθηκε η 8αδα που θα ταξιδέψει στο Κανκούν για το τελικό τουρνουά και οι διοργανωτές ανέβασαν φωτογραφία που δείχνει τον χώρο όπου δημιουργείται το γήπεδο για το μεγάλο τουρνουά.

Θα είναι η δεύτερη φορά που το WTA Finals θα γίνει επί μεξικανικού εδάφους μετά το 2021 όταν και είχε φιλοξενηθεί στην Γουαδαλαχάρα, σε ένα τουρνουά που η Μαρία Σάκκαρη είχε φτάσει ως τα ημιτελικά και το είχε κατακτήσει η Γκαρμπίν Μουγκουρούθα, κερδίζοντας στον τελικό την Ανέτ Κονταβέιτ.



Constructions for the stadium in Cancun for the WTA Finals are underway... pic.twitter.com/x9gmiv9a5o

… and just like a magician, we're making this stadium appear in less than 30 days! pic.twitter.com/PLpWAAgHCU