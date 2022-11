Η Γαλλίδα Καρολίν Γκαρσία έδωσε έναν ακόμη εκπληκτικό αγώνα απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα και αφού επικράτησε κατάφερε να κερδίσει τον σημαντικότερο τίτλο της καριέρας της, στον τελικό του WTA, και να ολοκληρώσει τη σεζόν της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Καρολίν Γκαρσία επικράτησε στον τελικό του WTA Finals, που διεξήχθη στο Τέξας, επί της Λευκλορωσίδας Αρίνα Σαμπαλένκα με 7-6 (4), 6-4 και πήρε τον σημαντικότερο τίτλο της καριέρας της μέχρι στιγμής.

Η 29χρονη τενίστρια, όπως είχε φανεί από όλη της την πορεία φέτος αλλά και στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ήταν έτοιμη να διεκδικήσει μία τόσο μεγάλη διάκριση και να πάρει τον πολυπόθητο τίτλο. Η Γαλλίδα φέτος έπαιξε σε τέσσερις τελικούς κερδίζοντάς τουτς όλους μεταξύ των οποίων ένα τουρνουά των 1000 βαθμών και το WTA finals ενώ με την κατάκτηση του τελευταίου έγινε η πρώτη Γαλλίδα μετά την Αμελί Αουρέσμο που καταφέρνει να κερδίσει αυτόν τον τίτλο.

🏆 Bad Homburg

🏆 Warsaw

🏆 Cincinnati

🏆 Fort Worth



