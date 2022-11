Τεράστια νίκη για την Αρίνα Σαμπελένκα σε τρία σετ κόντρα στην Σβιόντεκ, πάει να παίξει τον τελικό της καριέρας της κόντρα στην Καρολίν Γκαρσία.

Η «βόμβα» έσκασε στον δεύτερο ημιτελικό του WTA Finals. Αν και άπαντες περίμεναν την Ιγκα Σβιόντεκ να πάει στον τελικό και να κερδίσει άλλη μία κούπα, η Αρίνα Σαμπαλένκα έκανε την έκπληξη.

Η Λευκορωσίδα επικράτησε με 2-1 σετ (6-2, 2-6, 6-1) έπειτα από 2 ώρες και 7 λεπτά και θα πάει να παίξει τον σημαντικότερο τελικό της καριέρας της, κόντρα στην Καρολίν Γκαρσία.

Η Σαμπαλένκα μετά από 4 σερί ήττες απέναντι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε εξαιρετικό ματς, κυριαρχώντας στο σερβίς (12 άσοι έναντι 1 της Σβιόντεκ και 9 διπλά λάθη έναντι 6 της Πολωνής).

Η Σβιόντεκ έκανε πάρα πολλά αβίαστα λάθη και ήταν σκιά του εαυτού της στο μεγαλύτερο ματς, χάνοντας δίκαια.

