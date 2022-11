Μόνο σε ένα σενάριο η Μαρία Σάκκαρη θα χάσει την πρωτιά στον όμιλο, κάτι που θέλει να αποφύγει λόγω… Σβιόντεκ.

Η WTA παρουσίασε σε έναν κατατοπιστικό πίνακα όλα τα σενάρια για την πρόκριση στα ημιτελικά του WTA Finals, από τον όμιλο της Μαρίας Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια έχει ήδη προκριθεί στην 4αδα και το μόνο που μένει να ξεκαθαρίσει, είναι αν θα τερματίσει πρώτη ή δεύτερη.

Σε όλα τα πιθανά σενάρια, πλην ενός, για την 3η αγωνιστική, η Σάκκαρη θα είναι πρώτη. Η πρωτιά θα χαθεί μόνο αν η Πεγκούλα κερδίσει την Σαμπαλένκα και η ίδια χάσει από την Ζαμπέρ. Σε αυτό το σενάριο η Μαρία θα είναι δεύτερη και η Ζαμπέρ πρώτη στον όμιλο.

Επομένως η Σάκκαρη, που θα παίξει στις 02:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου με την Τυνήσια, θα ξέρει ήδη αν θα είναι πρώτη στον όμιλο ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ή αν θα χρειαστεί να κερδίσει.

Οσον αφορά το δεύτερο εισιτήριο, γίνεται… χαμός με τα σενάρια.

Η WTA τα παρουσίασε όλα και αυτή που είναι σε πλεονεκτικότερη θέση, είναι η Ζαμπέρ. Ακόμη κι αν χάσει από την Σάκκαρη, μπορεί να προκριθεί εφ’ όσον η Πεγκούλα κερδίσει την Σαμπαλένκα.

Σε αυτή τη περίπτωση θα υπάρχει τριπλή ισοβαθμία και υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι να περάσει αυτόματα αν χάσει από την Σάκκαρη σε 3 σετ. Αν χάσει σε 2 σετ και η Πεγκούλα κερδίσει σε 3, τότε θα μετρήσει το ποσοστό των σετ που έχουν κερδιθεί από τις τρεις τενίστριες.

Όμως επειδή θα υπάρχει απόλυτη ισορροπία σε αυτό το σενάριο, θα μετρήσει το ποσοστό των games. Μετά από 2 ματς, η Ζαμπέρ έχει 30-29, η Πεγκούλα 24-27 και η Σαμπαλένκα 23-29. Με δεδομένο πως η Πεγκούλα θα κερδίσει, θα έχει βελτιώσει το στατιστικό αυτό και ανάλογα με το πως θα τα πάει η Ζαμπέρ, θα κριθεί το δεύτερο εισιτήριο. Σίγουρα πάντως η Σαμπαλένκα θα είναι εκτός.

Αν η Πεγκούλα κερδίσει με 2-0 την Λευκορωσίδα, περνάει ούτως ή άλλως με νίκη 2-0 της Σάκκαρη.

Η Σαμπαλένκα θέλει δική της νίκη και είναι νίκη της Σάκκαρη με οποιοδήποτε σκορ, είτε αν κερδίσει η Ζαμπέρ, να το κάνει σε 3 σετ.

Δείτε τα σενάρια:

Advancement scenarios for the Nancy Richey Group, with Jabeur, Sabalenka, and Pegula battling it out for the second spot.#WTAFinals pic.twitter.com/ZCa7FAHuDU