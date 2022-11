Η Ιγκα Σβιόντεκ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί από το πρώτο κιόλας ματς στο Τέξας απέναντι στην Κασάτκινα, ενώ η Κάρολιν Γκαρσία έκανε ιδανικό ποδαρικό κόντρα στην Γκοφ.

Καλύτερη αρχή δεν θα μπορούσε να κάνει στο WTA Finals η Ιγκα Σβιόντεκ.

Πήγε στο Τέξας με τον αέρα του μεγάλου φαβορί και στην πρεμιέρα του ομίλου της επικράτησε της Ντάρια Κασάτκινα με 2-0 σετ σε 1 ώρα και 22 λεπτά.

Πήρε άνετα και τα δύο σετ που παίχτηκαν (6-2, 6-3), κυριαρχώντας από τον πρώτο κιόλας πόντο.

Welcome to the Swiatek Show @iga_swiatek sails past Kasatkina 6-2, 6-3. #WTAFinals pic.twitter.com/hvX47onyBS

Κέρδισε τα πρώτα 3 games του παιχνιδιού και η Κασάτκινα για να γλιτώσει το 4-0, χρειάστηκε να επιστρέψει από διπλό break point της Πολωνής (15-40). Ωστόσο δεν άντεξε και πολύ καθώς η Σβιόντεκ βρήκε μετά το δεύτερο break και έφτασε στην επικράτηση του πρώτου σετ.

Halloween was yesterday, but this is a scary good start @iga_swiatek | #WTAFinals pic.twitter.com/L8KVFWhvXn