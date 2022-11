Η Αρίνα Σαμπαλένκα έκανε μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Ονς Ζαμπέρ και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Τεράστια νίκη πήρε η Αρίνα Σαμπαλένκα στην πρεμιέρα του WTA Finals.

Αν και βρέθηκε να χάνει εύκολα το πρώτο σετ από την Ονς Ζαμπέρ (6-3), πήρε τα επόμενα δύο (7-6, 7-5), ανατρέποντας μάλιστα εις βάρος της καταστάσεις μετά από 2 ώρες και 28 λεπτά αγώνα.

Η Ζαμπέρ στο πρώτο σετ έκανε δυο break, ένα στην αρχή και ένα στο τέλος του, για να το κατακτήσει με 6-3.

Off to a speedy start @Ons_Jabeur grabs the first set 6-3 against Sabalenka.#WTAFinals pic.twitter.com/V5y5dhkKMF