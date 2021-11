Η ομιλία της Κρεϊτσίκοβα για την Βελούδινη Επανάσταση που έκανε την Ναβρατίλοβα να κλάψει (vid)

H Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα συγκίνησε με την ομιλία της μετά την κατάκτηση του διπλού με την Σινιάκοβα στο WTA Finals.

Μπορεί το διπλό στο τένις να μην στρέφει συχνά τα φώτα πάνω του, όμως στο WTA Finals η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα κατάφερε να το κάνει, χάρη σε μία συγκινητική ομιλία της μετά τον τελικό.

Το Νο5 του κόσμου στο απλό, κατέκτησε τον τίτλο στο διπλό μαζί με την Κατερίνα Σινιάκοβα, κερδίζοντας στον τελικό με 2-0 σετ τις Σίε και Μέρτενς, αλλά τα όσα είπε στην ομιλία της κατά την απονομή, έκαναν και την Μαρτίνα Ναβρατίλοβα να κλάψει.

Η Κρεϊτσίκοβα θυμήθηκε ότι την προηγούμενη ημέρα ήταν η επέτειος της έναρξης της «Βελούδινης Επανάστασης» η οποία έφερε το τέλος του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Τσεχοσλοβακία, η οποία διασπάστηκε και συγκίνησε την Ναβρατίλοβα η οποία εξαιτίας του καθεστώτος διέφυγε για τις ΗΠΑ όπου και πήρε στη συνέχεια την υπηκοότητα.

«Για μας είναι μία ιδιαίτερη μέρα λόγω της Βελούδινης Επανάστασης το 1989. Είχαμε μία γενναία νέα γενιά στους δρόμους της Τσεχοσλοβακίας που διαδήλωνε κατά του μη δημοκρατικού καθεστώτος» είπε αρχικά κάνοντας την Ναβρατίλοβα να δακρύσει.

«Εκαναν θυσίες ώστε οι σημερινές γενιές όπως εμείς, να ζουν σε μια όμορφη πατρίδα χωρίς περιορισμούς, ελεύθερες. Ολοι καταλαβαίνουμε πλέον τι συνέβαινε τότε. Η Μαρτίνα αναγκάστηκε να διαφύγει από τη χώρα εξαιτίας του καθεστώτος και χαίρομαι που αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν πια και ζούμε ελεύθεροι» πρόσθεσε μέσα σε έντονα χειροκροτήματα η Κρεϊτσίκοβα.

