WTA Finals: Το σήκωσε η Μουγκουρούθα (vids)

Η Γκαρμπίν Μουγκουρούθα επικράτησε της Ανέτ Κονταβέιτ στον τελικό της Γουαδαλαχάρα με 2-0 σετ και κατάκτησε τον τίτλο στο WTA Finals.

Η Γκαρμπίν Μουγκουρούθα τα κατάφερε και κατέκτησε τον τίτλο στο WTA Finals!

H Ισπανίδα κέρδισε την Ανέτ Κονταβέιτ με 2-0 σετ (6-3, 7-5 σε 1 ώρα και 38 λεπτά) και έγινε η πρώτη από την πατρίδα της που κερδίζει τον συγκεκριμένο τίτλο.

Είναι ο σημαντικότερος τίτλος της καριέρας της μετά από αυτόν στο Wimbledon το 2017 και ήρθε απέναντι σε μία τενίστρια που μετρούσε τους τελευταίους τρεις μήνες, μόλις τρεις ήττες.

Η μία από αυτές μάλιστα ήταν από την Μουγκουρούθα η οποία στην φάση των ομίλων είχε κερδίσει ξανά την Κονταβέιτ, νίκη που την έστειλε στα ημιτελικά. Και έμελλε να συναντηθούν και στον τελικό για να της κάνει την ζημιά η Ισπανίδα, Νο5 στην παγκόσμια κατάταξη, που ωστόσο από την Δευτέρα θα βρίσκεται στο Νο3.

Στον αγώνα, οι δύο τενίστριες είχαν από νωρίς από ένα μπρέικ στο 2-2, όμως η Μουγκουρούθα έκανε άλλα δύο συνεχόμενα για να πάρει το πρώτο σετ με 6-3.

Στο δεύτερο η Ισπανίδα χρειάστηκε να σβήσει δύο break point στο 2-1, ενώ στο η Κονταβέιτ βρήκε break και προηγήθηκε 4-3 και στη συνέχεια 5-3 αφού κράτησε το σερβίς της.

The first Spaniard to win the @WTAFinals



@GarbiMuguruza cruises to victory in straight-sets over Kontaveit to claim the #AKRONWTAFinals trophy pic.twitter.com/0VNofMRosv