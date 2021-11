Η Κονταβέιτ έσβησε το όνειρο του τελικού για την Σάκκαρη (vids)

Η Ανετ Κονταβέιτ σταμάτησε την Σάκκαρη και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του WTA Finals.

Μετά από ένα μεγάλο παιχνίδι, η Μαρία Σάκκαρη λύγισε σε τρία σετ και η Ανέτ Κονταβέιτ πήρε την πρόκριση για τον τελικό του WTA Finals.

Μετά από 2 ώρες και δύο λεπτά, η Εσθονή κέρδισε με 2-1 σετ (6-1, 3-6, 6-3), σταματώντας με αυτόν τον τρόπο την φετινή -εκπληκτική- σεζόν της Σάκκαρη.

Η Εσθονή ήταν η απόλυτη κυρίαρχος στο πρώτο σετ κάνοντας αψεγάδιαστο ματς, με την Μαρία να κάνει σωρεία αβίαστων λαθών, ενώ στο δεύτερο ίδρωνε για να κρατήσει το σερβίς της.

Προς το τέλος του δεύτερου σετ όμως βρήκε το πρώτο της break point στο ματς και το εκμεταλλεύτηκε, για να ισοφαρίσει τελικά σε 1-1 και να κριθεί η πρόκριση σε τρίτο σετ. Εκεί, ένα δικό της γκέιμ χάθηκε από το πουθενά στο 4-3 και η Εσθονή έφτασε στην πρόκριση, όπου τα ξημερώματα της Πέμπτης θα αντιμετωπίσει την Γκαρμπίν Μουγκουρούθα.

Η Μαρία είχε 9 άσους έναντι 6 της αντιπάλου της, ωστόσο η Κονταβέιτ με τους... αμέτρητους winner που είχε στο ματς, κατάφερε να βελτιωθεί μετά την «κοιλιά» που είχε στην απόδοσή της στα μισά του δεύτερου σετ και το πρώτο μισό του τρίτου. Και αυτό το ανέλπιστο break από 40-0 της Μαρίας, έφτασε στη συνέχεια στην πρόκριση.

Με χαμένο μπάκχαντ της Μαρίας, η Κονταβέιτ πήρε το πρώτο game. Με λάθος της Σάκκαρη ήρθε και το break της Κονταβέιτ για το 2-0 και με τον ίδιο τρόπο ήρθε και το 3-0 για την Εσθονή που ξεκίνησε εντυπωσιακά το ματς.

Με εξαιρετικό σερβίς η Σάκκαρη ανάγκασε σε λάθη την αντίπαλό της για να μειώσει σε 3-1. Η Κονταβέιτ με δυνατό φόρχαντ έφτασε στο 4-1 κρατώντας το σερβίς της.

Τα αβίαστα λάθη της Μαρίας συνεχίστηκαν και έφεραν ένα ακόμη break για την Κονταβέιτ, που έφτασε στο 5-1 και σέρβιρε για το σετ. Και το κατέκτησε χάρη σε έναν πόντο που ήρθε από καλό σερβίς και χαμένη επιστροφή της Σάκκαρη.

Muy rapida! Anett Kontaveit speeds through the opening set, 6-1! #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/uf0j1b7AVf

Η Σάκκαρη έσωσε δύο break point της Κονταβέιτ και μετά από 13 λεπτά πήρε το πρώτο game στο σερβίς της. Η Εσθονή πήρε το δικό της εύκολα και η Σάκκαρη με άσο έκανε το 2-1 υπέρ της.

Η Εσθονή πίεσε την Μαρία και την ανάγκασε σε λάθος για το 2-2. Η Σάκκαρη έχοντας βελτιώσει αισθητά το σερβίς της έφτασε στο 3-2, αναγκάζοντας σε λάθη την Κονταβέιτ.

Με δεύτερο συνεχόμενο love service game η Κονταβέιτ ισοφάρισε σε 3-3 και βρήκε break point στο σερβίς της Μαρίας, αλλά η Σάκκαρη κράτησε και έκανε το 4-3 με καλό σερβίς και επιστροφή άουτ της αντιπάλου της.

Δύο απρόσεκτα λάθη της Κονταβέιτ έφεραν για πρώτη φορά break point στο ματς για την Σάκκαρη που δεν το άφησε να πάει χαμένο και έκανε το 5-3! Στο σερβίς της βρέθηκε μπροστά 40-0, αλλά η Εσθονή ισοφάρισε. Τελικά με δύο καλά σερβίς που δεν βρήκαν πετυχημένη επιστροφή, η Σάκκαρη πήρε το σετ με 6-3 και ισοφάρισε σε 1-1.

Με άσο η Κονταβέιτ έκανε το 1-0 στο τρίτο σετ. Η Σάκκαρη ισοφάρισε με εξαιρετικό πρώτο σερβίς και η Κονταβέιτ έκανε δύσκολα το 2-1 χάρη σε ένα λάθος της Μαρίας στο φόρχαντ που κατέληξε στο φιλέ.

Με love service game έκανε το 2-2 η Σάκκαρη και στη συνέχεια έκανε το break καθώς ανάγκασε σε λάθη την Κονταβέιτ που βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Η Εσθονή έβγαλε όμως τρομερή αντίδραση και έκανε break χωρίς απώλεια πόντων για το 3-3. Με love service game η το Νο8 του κόσμου πήρε ξανά το προβάδισμα με 4-3.

Το επόμενο γκέιμ θα το θυμάται μια ζωή η Μαρία. Προηγήθηκε 40-0, η Κονταβέιτ ισοφάρισε 40-40, με την Μαρία να έχει 8 συνολικά ευκαιρίες να το τελειώσει, αλλά με ένα διπλό λάθος και ένα αβίαστο λάθος δέχτηκε break. Η Κονταβέιτ κράτησε το σερβίς της και έτσι τελείωσε την πρόκριση όπου στον τελικό θα παίξει με την Μουγκουρούθα.

Tour-leading 48th win of the season



Anett Kontaveit fights past Sakkari and enters the biggest final of her career!#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/4Wy82eJuie