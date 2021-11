WTA Finals: «Μίλησε» η εμπειρία στον τελικό η Μουγκουρούθα (vids)

Η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα απέκλεισε με 6-3, 6-3 την Πάουλα Μπαντόσα και περιμένει στον τελικό του WTA Finals την Μαρία Σάκκαρη ή την Ανέτ Κονταβέιτ.

Η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα "τσέκαρε" πρώτη το εισιτήριο για τον τελικό του WTA Finals 2021 της Γουδαλαχάρα.

Η 28χρονη Ισπανίδα (Νο5) απέκλεισε με 6-3, 6-3 την επίσης Ισπανίδα Πάουλα Μπαντόσα στον πρώτο ημιτελικό και θα περιμένει να μάθει από τον αγώνα της Σάκκαρη με την Κονταβέιτ την αντίπαλο της στον τελικό της Πέμπτης (03:30, Cosmote Sport 9).

Η έμπειρη τενίστρια, πρώην Νο1 κόσμου και κάτοχος 2 τίτλων Grand Slam έκοψε την ... φόρα της Μπαντόσα στον πρώτο αγώνα της ιστορίας τους.

Η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα έγινε η πρώτη Ισπανίδα μετά από το 1993 (Σάντσεθ) που θα παίξει στον τελικό του WTA Finals και φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη που θα το κατακτήσει.

Στο 1ο σετ η Μουγκουρούθα πέτυχε μπρέικ στο 3ο γκέιμ (2-1) και έκλεισε το σετ με νέο μπρέικ (6-3). Ξεκίνησε με μπρέικ και στο 2ο (2-0) και η Πάουλα Μπαντόσα παρά τις ευκαιρίες δεν "έσπασε" το αντίπαλο σερβίς και πήρε την πρόκριση.

H Μουγκουρούθα είχε 79% κερδισμένους πόντους στο 1ο σερβίς και 67 % στο 2ο με την Μπαντόσα να έχει 35% στο 2ο και 71% στο 1ο.

Η Μπαντόσα είχε 0/3 μπρέικ πόιντ και η Μουγκουρούθα 3/11.

