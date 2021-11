Ο πόντος που έστειλε την Σάκκαρη στις «4» και οι πανηγυρισμοί στο box (vid)

Με λάθος της Σαμπαλένκα η Σάκκαρη προκρίθηκε στα ημιτελικά του WTA Finals και το team της ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

Χρειάστηκε συγκλονιστική προσπάθεια από την Μαρία Σάκκαρη να κάμψει την Αρίνα Σαμπαλένκα και να προκριθεί στα ημιτελικά του WTA Finals.

Της πήρε σχεδόν τρεις ώρες σε μια συγκλονιστική μονομαχία, αλλά το Νο6 του κόσμου τα κατάφερε σε τρία σετ.

Για να κλείσει το ματς χρειάστηκε ένα αβίαστο λάθος της Λευκορωσίδας, με το μπαλάκι να χτυπά στο φιλέ και να καταλήγει εκτός πλάγιας γραμμής.

Αμέσως η Σάκκαρη ύψωσε τα χέρια της και γύρισε προς το box της όπου η ομάδα της ξέσπασε σε πανηγυρισμούς! Τομ Χιλ, Γιάννης Στεργίου, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, αλλά και η μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου, πανηγύρισαν έντονα αυτή την ιστορική στιγμή για το ελληνικό τένις και την ίδια την Σάκκαρη.

UNBELIVEABLE



@mariasakkari fights her way into the semifinals after an incredible match. She defeats Sabalenka 7-6, 6-7, 6-3. #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/WxrIztPr5A