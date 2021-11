WTA Finals: Κέρδισε η Σαμπαλένκα, «τελικός» με Σάκκαρη

Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατάφερε να κερδίσει με ανατροπή την Ιγκα Σβιόντεκ και την Δευτέρα κόντρα στην Σάκκαρη θα κριθεί το δεύτερο εισιτήριο του ομίλου για τα ημιτελικά.

Με μεγάλη προσπάθεια και ανατροπή, η Αρίνα Σαμπαλένκα κέρδισε την Ιγκα Σβιόντεκ και έκανε πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στον όμιλο της Σάκκαρη, στα WTA Finals.

H Λευκορωσίδα επικράτησε με 2-1 σετ (2-6, 6-2, 7-5 σε 2 ώρες και 18 λεπτά) και έτσι την Δευτέρα στην μονομαχία με την Σάκκαρη θα κριθεί το δεύτερο εισιτήριο του ομίλου για τα ημιτελικά, καθώς με τη νίκη της, έστειλε ήδη εκεί την Μπαντόσα.

Μετά από ένα κακό 1ο σετ, η Σαμπαλένκα βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο, αλλά αυτό λειτούργησε υπέρ της όπως αποδείχθηκε. Ανέβασε επίπεδο στο τένις που έπαιζε και ισοφάρισε πολύ εύκολα.

Στο τρίτο σετ οι δυο τους έμειναν σε επαφή στο σκορ μέχρι το 5-5. Εκεί ήρθε το κρίσιμο break για την Λευκορωσίδα που κράτησε εύκολα το σερβίς της και πήρε την πρώτη της νίκη.

Comeback kid



With a ʀᴏᴄᴋɪɴɢ crowd behind her, @SabalenkaA fights her way to victory over Swiatek!#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/2ufCOqxGe3 — wta (@WTA) November 14, 2021

Μία νίκη που βγάζει οριστικά πρώτη την Μπαντόσα στον όμιλο και όποια από τις Σαμπαλένκα και Σάκκαρη κερδίσει, θα βγει δεύτερη και θα παίξει με την πρώτη του άλλου ομίλου.

Το στατιστικό που κάνει αίσθηση πάντως για την Σαμπαλένκα είναι πως εκτός τους 8 άσους που είχε στο ματς, έκανε 16 διπλά λάθη στο σερβίς της, με τα 9 από αυτά στο τρίτο σετ το οποίο κέρδισε!