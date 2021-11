Σάκκαρη - Μπαντόσα 0-2: Ηττήθηκε αλλά ελπίζει η Σάκκαρη (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε σε 2.04' με 7-6 (4), 6-4 από την Πάουλα Μπαντόσα αλλά ελπίζει σε πρόκριση στα ημιτελικά του WTA Finals στην 3η ημέρα στο παιχνίδι με την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Την πρώτη της ήττα στο WTA Finals της Γουαδαλαχάρα γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που είναι στο Νο6 κόσμου ηττήθηκε με 7-6 (4), 6-4 από την Ισπανίδα Πάουλα Μπαντόσα (Νο10) και θα κυνηγήσει την πρόκριση στα ημιτελικά την Δευτέρα απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Πάουλα Μπαντόσα είναι στους "4" όπως και η Ανέτ Κονταβέιτ από τον άλλο όμιλο και περιμένει να μάθει εάν θα είναι 1η ή 2η.

Σε λίγες ώρες θα ακολουθήσει το παιχνίδι της Σαμπαλένκα με την Σβιόντεκ (03:30) ενώ την Δευτέρα θα παίξει εκτός από την Σάκκαρη με την Σαμπαλένκα και η Μπαντόσα με την Σβιόντεκ.

Πολλά θα κριθούν από τον αγώνα της Σβιόντεκ με την Σαμπαλένκα αφού εάν η Πολωνή κερδίσει η Λευκορωσίδα (Νο2) θα αποκλειστεί και δεν θα έχει κίνητρο την Δευτέρα.

Βέβαια στα μεταξύ τους παιχνίδια η Σάκκαρη με την Σαμπαλένκα είναι στο 4-1 η Λευκορωσίδα.

Ολα αυτά όμως είναι υποθέσεις, όλα τα παιχτούν την Δευτέρα.

Στο 1ο σετ η Πάουλα Μπαντόσα κρατάει το σερβίς της για να προηγηθεί με 2-1 και θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ. Η Μαρία Σάκκαρη θα το σβήσει αλλά με διπλό λάθος θα δώσει άλλο ένα μπρέικ πόιντ στην Ισπανίδα.

Το σβήνει και αυτό όμως για να ισοφαρίσει σε 2-2. Με love service game η Ισπανίδα πάει στο 3-2 και θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο επόμενο γκέιμ! Χωρίς απώλεια πόντου η Μπαντόσα θα φτάσει σε μπρέικ και στο 4-2.

Η Ισπανίδα θα υπερασπιστεί με το σερβίς της το μπρέικ για το 5-2. Η Μαρία Σάκκαρη θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ και με μπρέικ θα μειώσει σε 5-4 και εν συνεχεία θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Με love service game παίρνει προβάδισμα με 6-5 η Μπαντόσα και η Σάκκαρη θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ (6-6). Η Μπαντόσα θα προηγηθεί με 3-0 και μειώνει με μίνι μπρέικ σε 4-1 η Σάκκαρη.

Χάνει την πλάγια γραμμή η Ελληνίδα και πάει στο 5-1 η Ισπανίδα και θα φτάσει στο 6-3. Θα σταθεί τυχερή και θα κλείσει το σετ στο 7-6 (4) σε 1.09'. Η Μαρία Σάκκαρη είχε 11 winners και 26 αβίαστα λάθη και η Μπαντόσα είχε 9-11.

