WTA Finals: Πρεμιέρα με το δεξί για την Κονταβέιτ (vids)

H Ανέτ Κονταβέιτ επικράτησε με 6-3, 6-4 την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στην πρεμιέρα του WTA Finals στη Γουαδαλαχάρα.

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο "παρθενικό" της WTA Finals που θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 17/11 στη Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, η Ανέτ Κονταβέιτ.

First win in Guadalajara!



Anett Kontaveit defeats Krejcikova in straight sets 6-3, 6-4! #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/DAteyVPh11