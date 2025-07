H Σβιόντεκ έκλεισε τα προημιτελικά στο Wimbledon

H Ίγκα Σβιόντεκ ξεπερνώντας το εμπόδιο της Κλάρα Τάουσον με 2-0 σετ, πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά στο Wimbledon.

H Ίγκα Σβιόντεκ έγινε η τελευταία παίκτρια που εξασφάλισε την παρουσία της στον προημιτελικό γύρο του Wimbledon, επικρατώντας επί της Κλάρα Tάουσον με 6-4, 6-1.

Η 24χρονη από την Πολωνία, ισοφάρισε την καλύτερη επίδοσή της στο All England Club και μετά το Australian Open και το Roland Garros, στο Λονδίνο φιλοδοξεί να φθάσει μέχρι τον τελικό σε φετινό Grand Slam.

Πρώτα πρέπει να αποκλείσει και τη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα, η 26χρονη Ρωσίδα νίκησε την Ισπανίδα, Μπούζας Μανέιρο με 7-5, 7-5 για τον πρώτη της παρουσία σε προημιτελικά Grand Slam.

