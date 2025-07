Η 18χρονη Μίρα Αντρέεβα νίκησε την Έμμα Ναβάρο με 2-0 σετ, μόνο που χρειάστηκε το νεύμα από την ομάδα της για να συνειδητοποιήσει πως είχε προκριθεί στον πρώτο της προημιτελικό στο Wimbledon.

H Mίρα Αντρέεβα συνέχισε την αλάνθαστη πορεία της στο Wibmledon, με τη Ρωσίδα να μετατρέπει σε μια άνετη επικράτηση την αναμέτρηση με την Έμμα Ναβάρο, επικρατώντας με 6-2, 6-3 για τον 4ο γύρο.

Η 18χρονη Αντρέεβα με την πρόκριση στα προημιτελικά του All England Cup έγινε η νεαρότερη παίκτρια που φθάνει στα προημιτελικά έπειτα από 18 χρόνια και την Τσέχα, Νικόλ Βαϊντίσοβα και κινείται στα χνάρια της Μαρία Σαράποβα που έγινε πρωταθλήτρια στο Wimbledon το 2004 σε ηλικία 17 ετών.

Mόνο που χρειάστηκε το νεύμα από την προπονήτριά της και πρώην πρωταθλήτρια στο Roland Garros, Κοντσίτα Μαρτίνεζ για να καταλάβει πως ο αγώνας της απέναντι στη Ναβάρο, που κοιτούσε με απορία τη νεαρή Ρωσίδα.

Η Αντρέεβα πετυχαίνοντας έξι break στο σερβίς της Ναβάρο, χρειάστηκε 75 λεπτά για να αποκλείσει την Ισπανίδα και είναι πολύ κοντά να εξασφαλίσει την παρουσία της για πρώτη φορά στην καριέρα της στο Top 5. Mετά το φετινό Roland Garros, θα παίξει προημιτελικό και στο Wimbledon, χωρίς να έχει χάσει σετ στα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει.

Αντίπαλός της θα είναι η Μπελίντα Μπέντσιτς, με την 38χρονη Ελβετίδα να νικά την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα με 7-6(4), 6-4.

Το άξιο αναφοράς για την Μπέντιτς είναι ότι τον Απρίλιο του 2024 έγινε μητέρα, τον Ιανουάριο επέστρεψε στη δράση και για 3η φορά θα αγωνιστεί σε προημιτελικό Grand Slam, στοχεύοντας στον πρώτο της ημιτελικό μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες στο US Open το 2014 και το 2021.

"It's amazing to share the memories as a family" ♥️



Belinda Bencic became a mother just 15 months ago, now travelling on tour with daughter Bella - and she's loving every minute of sharing the experience with her family ✨#Wimbledon pic.twitter.com/i66CMLpk2K