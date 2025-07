Aκάθεκτος ο Αλκαράθ, στα προημιτελικά στο Wimbledon

Ο Κάρλος Αλκαράθ ξεπέρασε το εμπόδιο και του Αντρέι Ρούμπλεφ, για τη 18η διαδοχική νίκη στο Wimbledon και την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο Κάρλος Αλκαράθ συνεχίζει απτόητος στον δρόμο για το 3ο διαδοχικό του τίτλο στο Wimbledon, με τον Ισπανό να νικά τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-7(5), 6-3, 6-4, 6-4 για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Κι όσο ο 22οχρονος συνεχίζει να νικά, τόσο διευρύνει και τις συνολικές τους επιδόσεις: 18η διαδοχική νίκη στο Wimbledon, 22η στη σειρά συνολικά, 46η μέσα στο 2025 και 12ος προημιτελικός σε Grand Slam.

