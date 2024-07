Αλκαράθ: «Ήταν 40-0, αλλά έβλεπα το τρόπαιο τόσο μακριά»

Πώς σχολίασε ο Κάρλος Αλκαράθ τη στιγμή που έχασε τα τρία σερί championship points κόντρα στον Τζόκοβιτς, πριν κατακτήσει τον τίτλο στο Wimbledon στο tie break του 3ου σετ.

Ο Κάρλος Αλκαράθ στο 9ο game του 3ου σετ φάνηκε να «αγκαλιάζει» τον τίτλο στο Wimbledon, απέναντι στον Τζόκοβιτς, καθώς με το σκορ στο 5-4 σέρβιρε για να κλείσει τον τελικό.

Προηγήθηκε 40-0, όμως δεν έκλεισε τον τελικό: Διπλό λάθος και τέσσερα στη σειρά λάθη, έφεραν το 1o break για τον Τζόκοβιτς, που έδωσε παράταση στον τελικό μέχρι το tie break.

Ο Αλκαράθ όταν ρωτήθηκε για εκείνο τη στιγμή, απάντησε: «Ήταν 40-0, ​​αλλά έβλεπα το τρόπαιο τόσο μακριά. Ο Τζόκοβιτς είναι ένας απίστευτος μαχητής και ήξερα ότι θα είχε ξανά τις ευκαιρίες του, οπότε έπρεπε να μείνω εκεί. Προσπάθησα να κερδίσω τον πόντο με το σερβίς, αλλά δεν τα κατάφερα.

Ήταν δύσκολο για μένα. Προσπάθησα να παραμείνω ήρεμος, προσπάθησα να παραμείνω θετικός σε αυτή την κατάσταση, πηγαίνοντας στο τάι μπρέικ και προσπάθησα να παίξω το καλύτερό μου τένις. Μόνο αυτό σκεφτόμουν. Είμαι πολύ χαρούμενος που στο τέλος μπόρεσα να βρω τη λύση και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση».

"The most beautiful tournament. The most beautiful court. The most beautiful trophy."



Carlos Alcaraz is living his dream as a #Wimbledon champion once again 💚 pic.twitter.com/TfFJ6ZrPik