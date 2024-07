Η τρομερή ατάκα από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ προς τον Πεπ Γκουαρδιόλα μετά την πρόκρισή του στον 4ο γύρο του Wimbledon.

Κόσμος και κοσμάκης στο κεντρικό κορτ του Wimbledon για τον αγώνα του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με τον Βρετανό, Κάμερον Νόρι.

Μέλη της βασιλικής οικογένειας, αλλά και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, συνοδευόμενος από την σύζυγό του και την κόρη του, ήταν ανάμεσα στους επώνυμους.

Ο Ζβέρεφ πήρε την πρόκριση για τον 4ο γύρο με 3-0 σετ και στις πρώτες του δηλώσεις από το κορτ, δεν άφησε ασχολίαστη την παρουσία του Ισπανού τεχνικού, χαρίζοντας μια από τις κορυφαίες ατάκες στο φετινό τουρνουά.

«Είχαμε τόσους πολλούς εξαιρετικούς καλεσμένους σήμερα, για μένα έναν θρύλο του ποδοσφαίρου, τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Όταν είδα τον Πεπ, ήμουν πολύ νευρικός για μερικά γκέιμς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, είναι μεγάλο προνόμιο και μεγάλη τιμή να παίζω μπροστά σας» είπε ο Ζβέρεφ και απευθυνόμενος στον Γκουαρδιόλα πρόσθεσε «η Μπάγερν Μονάχου χρειάζεται προπονητή, αν έχεις βαρεθεί το ποδόσφαιρο, μπορείς να με προπονήσεις στο κορτ ανά πάσα στιγμή».

