O Aλεξάντερ Ζβέρεφ πήρε το tie break των 32 πόντων από τον Κάμερον Νόρι και μαζί τη νίκη με 3-0 σετ και την πρόκριση στη φάση των «16» στο Wimbledon.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ βγήκε νικητής με αντίπαλο τον γηπεδπούχο Κάμερον Νόρι με 3-0 σετ και για 3η φορά στην καριέρα του θα παίξει στον 4ο γύρο τoυ Wimbledon.

O 27χρονος Γερμανός ήταν πιο ψύχραιμος στις κρίσιμες στιγμές επικρατώντας με 6-4, 6-4, 7-6(15) και με αντίπαλο έναν εκ των Τέιλορ Φριτζ ή Αλεχάντρο Ταμπίλο θα διεκδικήσει την πρώτη του παρπουσία στα προημιτελικά του τουρνουά.

After a mammoth third set tie-break, Alexander Zverev triumphs 👏



The No.4 seed beats Cameron Norrie 6-4, 6-4, 7-6(15)#Wimbledon pic.twitter.com/Puh9eUgpgg