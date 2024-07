Πριν καν ξεκινήσει το Wimbledon η Αρίνα Σαμπαλένκα αποσύρθηκε λόγω ενός προβλήματος στον ώμο...

Άσχημα τα νέα για την Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία δεν θα λάβει μέρος στο φετινό Wimbledon καθώς το πρόβλημα στον ώμο δεν της επέτρεψε να κάνει πρεμιέρα στο φετινό βρετανικό Grand Slam.

H Νο.3 του κόσμου είχε προειδοποιήσει σε συνέντευξη Τύπου πως δεν είναι 100% έτοιμη για την πρεμιέρα του τρίτου χρονικά major τουρνουά της σεζόν. Μάλιστα, είχε αναφέρει πως δεν θα έθετε σε κίνδυνο τον εαυτό της για το υπόλοιπο της σεζόν.

Αυτό είναι το δεύτερο σερί Grand Slam στο οποίο η Λευκορωσίδα τενίστρια ταλαιπωρείται από κάτι, καθώς υπενθυμίζεται πως στο φετινό Roland Garros η 26χρονη τενίστρια υπέφερε από στομαχικούς πόνους.

Σημειώνεται πως η Σαμπαλένκα ήταν στο ίδιο μέρος το ταμπλό με την Μαρία Σάκκαρη η οποία νωρίτερα πέρασε με ευκολία το... εμπόδιο της ΜακΚάρτνεϊ Κέσλερ με 6-3, 6-1 και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.

Η Λευκορωσίδα με story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εξέφρασε τη δυσαρέσκιά της, τονίζοντας πως αν και πίεσε τον εαυτό της ο ώμος της δεν της επέτρεψε να λάβει μέρος στο τουρνουά.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Είμαι πολύ λυπημένη που πρέπει να πω σε όλους ότι δεν είμαι σε θέση ν' αγωνιστώ στο Wimbledon. Προσπάθησα τα πάντα για να είμαι έτοιμη, αλλά ο ώμος μου δεν... συνεργάστηκε. Πίεσα τον εαυτό μου στην σημερινή προπόνηση, όμως η ομάδα μου μου εξήγησε πως αν συνέχιζα θα έκανα τα πράγματα χειρότερα.

Αυτό το τουρνουά σημαίνει τόσα πολλά για μένα και υπόσχομαι πως θα επιστρέψω πιο δυνατή από ποτέ την επόμενη χρονιά».

