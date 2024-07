Με το... δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Wimbledon η Μαρία Σάκκαρη, παίρνοντας τη νίκη με straight sets (6-3, 6-1) επί της ΜακΚάρτνεϊ Κέσλερ στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

«Στοπ» στο σερί με τις ήττες σε πρώτους γύρους έβαλε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επικράτησε με σχετική άνεση της ΜακΚάρτνεϊ Κέσλερ και με 6-3, 6-1 πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon.

Sakkari starting strong 💪



The No.9 seed defeats McCartney Kessler 6-3, 6-1 to advance to the second round#Wimbledon | @mariasakkari pic.twitter.com/ehe0g8PrbP