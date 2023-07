Λύγισε η Ζαμπέρ στην απονομή: «Υπόσχομαι να επιστρέψω για να πάρω τον τίτλο»

Η Ζαμπέρ με δάκρυα στα μάτια έκανε λόγο για την πιο οδυνηρή ήττα στην καριέρα της.

Με όλο το βάρος ενός έθνους στις πλάτες της, η Ονς Ζαμπέρ δεν κατάφερε ούτε αυτή τη φορά να κατακτήσει ένα grand slam.

Στο τέλος του αγώνα με την Βοντρούσοβα ξέσπασε σε κλάματα και το ίδιο έκανε κατά την ομιλία της, στην απονομή, κάνοντας λόγο για την πιο οδυνηρή ήττα που έχει υποστεί.

«Είναι πολύ δύσκολο για μένα. Νομίζω είναι η πιο οδυνηρή ήττα της καριέρας μου. Συγχαρητήρια στην Μαρκέτα, έκανε τρομερό τουρνουά. Είχε πολλούς τραυματισμούς και χαίρομαι γι’ αυτήν. Θα είναι δύσκολη μέρα για μένα, αλλά δεν θα το βάλω κάτω. Θα επιστρέψω πιο δυνατή για να κατακτήσω έναν τίτλο grand slam» είπε αρχικά.

«Εκανα τρομερό τουρνουά και μακάρι να το τελείωνα ιδανικά. Υπόσχομαι στην ομάδα μου ότι μια μέρα θα το καταφέρουμε. Υπόσχομαι στον κόσμο να επιστρέψω και να κατακτήσω τον τίτλο» πρόσθεσε μέσα σε αποθέωση η Ζαμπέρ.

"We're going to make it one day, I promise you"@Ons_Jabeur speaks after her #Wimbledon final defeat to Marketa Vondrousova pic.twitter.com/4OWGoBANUc