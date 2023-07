O κωμικός Τζος Μπέρι βρέθηκε στο Wimbledon και μιμήθηκε εκπληκτικά τους Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς, Κύργιο και ΜακΕνρο.

Ενας Βρετανός κωμικός δίνει… ρεσιτάλ μίμησης στο Wimbledon.

Ο Τζος Μπέρι, stand up comedian, βρέθηκε στα γήπεδα του Λονδίνου και εντυπωσίασε καθώς μιμήθηκε τις φωνές (αλλά και το στυλ που κινούνται όταν δίνουν συνεντεύξεις στα όρθια) τους Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Νικ Κύργιο και Τζο ΜακΕνρο. Ειδικά στην περίπτωση του τελευταίου, η φωνή, αλλά και το στυλ που μιλά, είναι μοναδικό.

Απολαύστε τον κωμικό:

Many of the big stars in tennis have been in attendance at @Wimbledon



Pippa Horn had a chat with some of them



cc. @JoshBerryComedy #Wimbledon pic.twitter.com/KAKiOrKr3t