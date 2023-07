Η Ελίνα Σβιτόλινα απέναντι στη Μαρκέτα Βοντρούσοβα και η Ονς Ζαμπέρ με αντίπαλο την Αρίνα Σαμπαλένκα συνθέτουν τα ζευγάρια των ημιτελικών της Πέμπτης στο Wimbledon.

Στην τελική του ευθεία μπαίνει το Wimbledon με τη διεξαγωγή την Πέμπτη (13/7) των ημιτελικών στο απλό γυναικών.

Το ζευγάρι ανάμεσα στην Ουκρανή, Ελίνα Σβιτόλινα και την Τσέχα, Μαρκέτα Βοντρούσοβα, που θα μπει πρώτο στο κεντρικό κορτ στις 15:30, η αλήθεια είναι πως κανείς δεν το περίμενε.

Η Σβιτόλινα τον περασμένο Οκτώβρη έγινε μητέρα και εννέα μήνες μετά η 28χρονη Ουκρανή βρίσκεται στα ημιτελικά του Wimbledon.

Για τη Σβιτόλινα που έρχεται από τις νίκες επί της Αζαρένκα (4ο γύρο) και της Σβιόντεκ (προημιτελικά) θα είναι η 3η απόπειρα να βρεθεί σε τελικό Grand Slam, μετά τους χαμένους ημιτελικούς το 2019 στο Wimbledon και στο US Open.

Ήδη με την πορεία της αποτελεί ένα σύμβολο ελπίδας για τους συμπατριώτες της. Παράλληλα, έχει ανακτήσει 49 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, έχοντας φθάσει στο Νο.27 και με πρόκριση στον τελικό θα βρεθεί στο Νο.21. Το ρεκόρ καριέρας της είναι το Νο.3, τον Σεπτέμβριο του 2017.

Για τη Βερόνικα Βοντρούσοβα η πορεία της στο Wimbledon είναι με διαφορά η κορυφαία της σε Grand Slam. H 24χρονη Τσέχα στα προημιτελικά νίκησε την Τζέσικα Πεγκούλα με 2-1 σετ και έκανε άλμα 19 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη για να βρεθεί στο Νο.23.

Αν καταφέρει και φθάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής θα βρεθεί πίσω από τη Μαρία Σάκκαρη, στο Νο10 του κόσμου, βελτιώνοντας το ρεκόρ της (Νο.14 από το 2019).

Semi-final secured.



The emotion pours out as Marketa Vondrousova seals her place in the last four#Wimbledon pic.twitter.com/bUrxTupHkq