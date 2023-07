O Σίνερ έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Wimbledon

O Γιάνικ Σίνερ πέρασε στα ημιτελικά του Wimbledon μετά τη νίκη του με 3-1 σετ επί του Σαφιούλιν και περιμένει Ρούμπλεφ ή Τζόκοβιτς.

Ο Γιάνικ Σίνερ έγινε ο πρώτος που προκρίνεται στα ημιτελικά του Wimbledon.

Ο Ιταλός τενίστας κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις στο Λονδίνο και αυτή τη φορά κέρδισε με 3-1 σετ τον Ρομάν Σαφιούλιν (6-4, 3-6, 6-2, 6-2) και για πρώτη φορά στην καριέρα του θα παίξει σε ημιτελικό grand slam (με Τζόκοβιτς ή Ρούμπλεφ).

SPECIAL SINNER



The Italian reaches his first Grand Slam semi-final, beating Safiullin 6-4, 3-6, 6-2, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/n9dBHVCYCG