Η Σβιτολίνα έκανε νέο «θαύμα», πέταξε εκτός ημιτελικών την Σβιόντεκ!

H Ελίνα Σβιτολίνα συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο στο Wimbledon, πέταξε εκτός και την Σβιόντεκ (7-5, 6-7, 6-2) και είναι στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Ελίνα Σβιτολίνα ζει το όνειρό της στο Wimbledon. Ενα χρόνο μετά την γέννηση του παιδιού της, η Ουκρανή τενίστρια βρίσκεται ξανά σε ημιτελικά ενός grand slam μετά το 2019.

Τότε είχε παίξει σε δύο ημιτελικούς στη σειρά , σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Τώρα, μετά από μία κενή σεζόν, το επαναλαμβάνει, κερδίζοντας μάλιστα το Νο1 του κόσμου, Ιγκα Σβιόντεκ, με 2-1 σετ (7-5, 6-7, 6-2).

