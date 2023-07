Δύο 20άρηδες, με ηλικιακή διαφορά έξι ημερών, οι Κάρλος Αλκαράθ και Χόλγκερ Ρούνε θα αναμετρηθούν για μια θέση στα ημιτελικά στο Wimbledon.

O Κάρλος Αλκαράθ και ο Χόλγκερ Ρούνε μπορεί να αντιμετώπισαν προβλήματα, όμως έκλεισαν ραντεβού σε μια μονομαχία των 20άρηδων στο Wimbledon.

Ο Ρούνε, μεγαλύτερος μόλις κατά έξι ημέρες, νίκησε τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με 3-1 σετ και λίγο μετά έμαθε τα νέα από το κεντρικό κορτ, με τον Αλκαράθ να νικά τον συγκινητικό Ματέο Μπερετίνι με 3-6, 6-3, 6-3, 6-3.

A touch of class from @carlosalcaraz as he applauds his opponent Matteo Berrettini #Wimbledon pic.twitter.com/StQXPYyGax — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2023

O Αλκαράθ θα παίξει για πρώτη φορά στα προημιτελικά στο Wimbledon και παράλληλα συνεχίζεται η μονομαχία του με τον Νόβακ Τζόκοβιτς για το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Ρούνε απειλεί τον Τσιτσιπά

Ο Ρούνε έχασε το πρώτο σετ από τον Ντιμιτρόφ, πήρε οριακά τα επόμενα δύο και τελικά με 3-6, 7-6(6), 7-6(4), 6-3 έφθασε στη νίκη απέναντι στον 32χρονο Βούλγαρο.

Ο Δανός στη δεύτερη στη δεύτερη παρουσία του στο Wimbledon, φθάνει στον 3ο προημιτελικό της καριέρας του στα Grand Slam, μετά το Roland Garros (2022, 2023).

Into the last @holgerrune2003 races back from a set down to defeat Grigor Dimitrov in four sets to reach a first Wimbledon quarter-final, 3-6, 7-6(6), 7-6(4), 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/CXNZ6m5HDY July 10, 2023

Με την πρόκρισή του έφθασε σε απόσταση 25 βαθμών τον Στέφανο Τσιτσιπά και σε περίπτωση νίκης επί του Αλκαράθ θα κερδίσει δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, ανεβαίνοντας στο Νο.4, ρίχνοντας τον Τσιτσιπά στο Νο.6 και τον Κάσπερ Ρουντ στο Νο.5, αντίστοιχα.

"I'm not afraid, but I am excited"



A fearless attitude from @holgerrune2003 heading into a maiden quarter-final at SW19 #Wimbledon pic.twitter.com/D268BEyu3Y — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2023

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Αλκαράθ - Ρούνε

Μεντβέντεφ - Γιούμπανκς

Σίνερ - Σαφιούλιν

Ρούμπλεφ - Τζόκοβιτς