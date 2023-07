O Γίρι Λεχέτσκα αποσύρθηκε μετά το 2ο σετ εξ αιτίας τραυματισμού και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ συνεχίζει στα προημιτελικά του Wimbledon.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ δεν χρειάστηκε να ολοκληρώσει τον αγώνα του με τον Γίρι Λεχέτσκα για να εξασφαλίσει την παρουσία του στα προημιτελικά του Wimbledon.

Mε την ολοκλήρωση του 2ου σετ και το σκορ στο 6-4, 6-2 υπέρ του Μεντβέντεφ, ο Τσέχος υποχρεώθηκε να αποσυρθεί έπειτα από τραυματισμό. Έτσι τελείωσε άδοξα η καλύτερυη πορεία για τον 21χρονο Λεχέτσκα στο Wimbledon.

Ο Μεντβέντεφ πέρασε σχεδόν ξεκούραστα στην οκτάδα και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στα προημιτελικά από το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Κρίστοφερ Γιούμπανκς.

A sad way to finish...



An injury has forced Jiri Lehecka to retire against Daniil Medvedev #Wimbledon pic.twitter.com/1xieJEicHn