Περίπατος για Σαμπαλένκα, συνεχίζει στις «16»

Η Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει την επέλασή της στο Wimbledon μετά το εύκολο 2-0 επί της Μπλίνκοβα.

Αυτή τη φορά η Αρίνα Σαμπαλένκα απέφυγε τις περιπέτειες και τις ανατροπές και πέρασε εύκολα στον 4ο γύρο του Wimbledon.

Απέναντι στην Ρωσίδα Μπλίνκοβα, μπήκε σοβαρή από την αρχή του αγώνα και με 6-2, 6-3 πήρε το εισιτήριο στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Εκατερίνα Αλεξάντροβα.

Sealed emphatically with an ace @SabalenkaA powers through Anna Blinkova in straight sets 6-2 6-3 to move on #Wimbledon pic.twitter.com/rjVAM4YVr5