Μαυροβούνιο-Ελλάδα: Το εξαιρετικό δεκάλεπτο του Τολιόπουλου με 4/4 σουτ
Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την πρόσφατη ήττα στη SUNEL Arena.
Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν εκείνος που είχε αστοχήσει στην τελευταία επίθεση της Εθνικής, χάνοντας την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση. Παρ' όλα αυτά, ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε την πλήρη στήριξή του στον διεθνή γκαρντ, ο οποίος μπήκε με το πόδι στο... γκάζι στην Ποντγκόριτσα!
Η Εθνική Ανδρών έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 18-22, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τολιόπουλο, ο οποίος γέμισε τη στατιστική του με 10 πόντους, 2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2 ασίστ και 1 ριμπάουντ σε 7:55.
