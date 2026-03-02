Ο Βασίλης Τολιόπουλος ηγήθηκε της Εθνικής Ανδρών στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την πρόσφατη ήττα στη SUNEL Arena.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν εκείνος που είχε αστοχήσει στην τελευταία επίθεση της Εθνικής, χάνοντας την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση. Παρ' όλα αυτά, ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε την πλήρη στήριξή του στον διεθνή γκαρντ, ο οποίος μπήκε με το πόδι στο... γκάζι στην Ποντγκόριτσα!

Η Εθνική Ανδρών έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 18-22, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τολιόπουλο, ο οποίος γέμισε τη στατιστική του με 10 πόντους, 2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2 ασίστ και 1 ριμπάουντ σε 7:55.