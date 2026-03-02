Ο διοικητικός ηγέτης του Παναιτωλικού, Φώτης Κωστούλας, μοιράστηκε μια ιδιαίτερη ιστορία από τα παιδικά του χρόνια και τις πρώτες του... γηπεδικές αναμνήσεις.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναιτωλικού, Φώτης Κωστούλας, ήταν εκείνος που άνοιξε την κεντρική γιορτή για τα 100 χρόνια του συλλόγου, στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις». Μετά την ομιλία του ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ συγκίνησε με τις πρώτες του αναμνήσεις από το γήπεδο, ενώ θυμήθηκε την ιστορία για την επιστροφή του στο Αγρίνιο για να φτιάξει ένα κολυμβητήριο, πριν αναλάβει τα διοικητικά ηνία των Καναρινιών.

Η ιστορία του Φώτη Κωστούλα

«Αν θυμάμαι καλά τότε, στα 8-10 χρόνια, όταν φορούσαμε κοντά παντελόνια, προσπαθούσαμε να μπούμε μέσα, επειδή δεν είχαμε δυο δραχμές και εισιτήριο. Έπρεπε να μας βάλει κάποιος μεγάλος. Λέγαμε "Μπάρμπα, βάλε με μέσα".

Δεν βρίσκαμε όλες τις φορές κάποιον να μας βοηθήσει να μπούμε μέσα, το επόμενο βήμα ήταν κάποιος να κρατούσε το σύρμα και οι άλλοι περνούσαμε από κάτω. Ο τελευταίος... ίδρωνε για να περάσει.

Αυτός είναι ο Παναιτωλικός που ξέρω εγώ. Έτσι τον θυμάμαι. Έφυγα και έλειψα πολλά χρόνια. Ήρθα στο Αγρίνιο με πρόταση στον τότε Δήμαρχο και του είπα "Μπορώ να χαρίσω στην πόλη ένα καλό μεγάλο κολυμβητήριο". Μου είπε "Άστο ρε φίλε, φύγε" και με έδιωξε».