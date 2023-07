«Λιοντάρι» ο Τσιτσιπάς, πέτυχε την ανατροπή στο «σπίτι» του Μάρεϊ και συνεχίζει στο Wimbledon

O Στέφανος Τσιτσιπάς πέτυχε το ζητούμενο στο 2ο ημίχρονο του αγώνα του με τον Άντι Μάρεϊ, πήρε τα δύο σετ και με 7-6(3), 6-7(2), 4-6, 7-6(3), 6-4 εξασφάλισε την πρόκριση στον 3ο γύρο του Wimbledon.

Ο 24χρονος Έλληνας χάλασε το πάρτι των Βρετανών, καθώς σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια ο Μάρεϊ νικώντας στο ίδιο κορτ τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-0, γινόταν ο πρώτος παίκτης από το Νησί που κατακτούσε το Wimbledon.

Όμως ο Τσιτσιπάς είχε αντίθετη άποψη, πήρε την πρόκριση και το Σάββατο (8/7) θα αντιμετωπίσει τον Σέρβο, Λάζλο Τζέρε για να βρεθεί στον 4ο γύρο και να ισοφαρίσει την καλύτερη επίδοσή του στο τουρνουά.

A Centre Court debut to savour @steftsitsipas comes from two sets down to beat Andy Murray 7-6(3), 6-7(2), 4-6, 7-6(3), 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/FNfG3cocQC