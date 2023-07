Ο Μάρεϊ 2-1 τον Τσιτσιπά και διακοπή λόγω προχωρημένου της ώρας στο Wimbledon

Με την ολοκλήρωση του 3ου σετ και τον Μάρεϊ να έχει προβάδισμα με 2-1 κόντρα στον Τσιτσιπά, ο αγώνας διεκόπη λόγω προχωρημένου της ώρας και θα συνεχιστεί την Παρασκευή το απόγευμα.

Με έναν απρόσμενο τρόπο σταμάτησε ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άντι Μάρεϊ στο κεντρικό κορτ του Wimbledon. Με την ολοκλήρωση του 3ου σετ και τον Μάρεϊ να έχει προβάδισμα με 2-1 σετ, ο αγώνας διεκόπη λόγω προχωρημένου της ώρας και θα συνεχιστεί την Παρασκευή, όχι πριν από τις 17:00 ώρα Ελλάδος.

Το μεγάλο παιχνίδι διεκόπη 20 περίπου λεπτά πριν από τις 23:00, ώρα Λονδίνου κι ενώ ο Άντι Μάρεϊ αποκτούσε το προβάδισμα με 6-7(3), 7-6(2), 6-4.

Μάλιστα στο 10ο game το 3ου σετ και με τον Μάρεϊ να έχει δύο set points στο 40-15, ο Σκωτσέζος κάνοντας αντίθετη κίνηση με την πορεία της μπάλας σωριάστηκε στο γρασίδι, πιάνοντας τους προσωγωγούς. Παρόλα αυτά σηκώθηκε, τελείωσε το σετ με 6-4 και ακολολύθησε η διακοπή.

Ο λόγος που ο αγώνας σταμάτησε είναι γιατί στην Αγγλία υπάρχει το περιθώριο μέχρι τις 23:00 να γίνει οποιαδήποτε δράση σε κατοικημένη περιοχή, μετά είναι ώρα κοινής ησυχίας.

Ο αγώνας για τον 2ο γύρο θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Παρασκευής (7/7) στο κεντρικό γήπεδο. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 15:30 ώρα Ελλάδος ο αγώνας του Αλκαράθ με τον Γάλλο, Αλεξάντερ Μίλερ και αμέσως μετά, όχι πριν από τις 17:00 ώρα Ελλάδος οι Τσιτσιπάς και Μάρεϊ θα ολοκληρώσουν τον αγώνα τους.

Andy Murray slips on the grass at Wimbledon.



He fell to the floor & grimaced.



I’m not going to lie, my heart sank.



He seems to be okay, but this was scary.



The last thing this man needs is another injury.



He’s still fighting. pic.twitter.com/jUZY1cSipH