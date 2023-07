H Μπαντόσα κοίταξε με... δολοφονικό βλέμμα τον πατέρα του Τσιτσιπά (vid)

Ενα περίεργο περιστατικό συνέβη μεταξύ του Απόστολου Τσιτσιπά και της Πάουλα Μπαντόσα στο box του Στέφανου κατά την διάρκεια του αγώνα με τον Μάρεϊ.

Η κάμερα στον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αντι Μάρεϊ «έπιασε» μία πολύ άβολη στιγμή μεταξύ της Πάουλα Μπαντόσα και του Απόστολου Τσιτσιπά.

Κάποια στιγμή στην διάρκεια του ματς, ο Απόστολος γύρισε και κοίταξε την Ισπανίδα για κάποιον λόγο και αμέσως έστρεψε ξανά το βλέμμα του στο παιχνίδι.

Η Μπαντόσα όμως για κάποιον λόγο γύρισε και τον κοίταξε επίμονα με ένα… δολοφονικό βλέμμα.

Trouble in paradise?

