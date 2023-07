Αποκλεισμός και τέλος καριέρας για την Κονταβέιτ

Η Ανέτ Κονταβέιτ γνώρισε τον αποκλεισμό στον 2ο γύρο του Wimbledon, με την 27χρονη από την Εσθονία να αποχωρεί από το επαγγελματικό τένις.

Η Ανέτ Κονταβέιτ γνώρισε την ήττα από την Τσέχα, Μαρί Μπουζκόβα με 6-1, 6-2 για τον 2ο γύρο του Wimbledon, ένα αποτέλεσμα που σήμανε και το τέλος της καριέρας της στο επαγγελματικό τένις.

Η παίκτρια από την Εσθονία είχε προαναγγείλει την απόφασή της και αποχωρεί από το τένις πριν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας της.

Η Κονταβέιτ που δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησύ της στη συνέντευξη Τύπου, μιλώντας στους Εσθονούς δημοσιγράφους, κλείνει μια σημαντική καριέρα, για να συνεχίσεις τις σπουδές της στην ψυχολογία.

Anett Kontaveit was asked what she’ll do after she retires:



“Post-career, I’m studying psychology. I’m going to continue doing that. We’ll see what the future brings.”



Wherever life takes you, the tennis world is always rooting for you. pic.twitter.com/OsL9KkHNag